एक्टर Sonu Sood के नाम पर लोगों से घर पहुंचाने पर मांगे जा रहे हैं पैसे, वाट्सऐप चैट शेयर कर किया आगाह

नई दिल्ली। अचानक से हुए लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से मुसीबत में फंसे प्रवासी मज़दूरों ( Migrant workers ) की मदद करने वाले सोनू सूद की हर तरफ़ वाहवाही हो रही है। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उन्होंने प्रवासी मज़दूरों की मसीहा कहा जा रहा है। सोनू सूद भी जी जान लगाकर लोगों की मदद में जुटें हुए हैं। लेकिन इस बीच सोनू ने एक वॉट्सऐप का स्क्रीन शॉट ( Whatsapp chat screenshort ) सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसे देख लोग काफी हैरान हो गए हैं।

दोस्तों, कुछ लोग आपकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाने के लिए आपसे सम्पर्क करेंगे। जो भी सेवा हम श्रमिकों के लिए कर रहें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है. आपसे अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर पैसे मांगे तो मना कर दीजिए और तुरंत हमें या करीबी पुलिस अफसर को रिपोर्ट कीजिए. pic.twitter.com/EKNkqSMRNY — sonu sood (@SonuSood) June 4, 2020

सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट ( Sonu Sood twitter ) से एक चैट की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है- दोस्तों, कुछ लोग आपकी जरूरत का फायदा उठाने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। जो भी सेवा हम श्रमिकों के लिए कर रहें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपसे अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर पैसे मांगे तो मना कर दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'आप तुरंत हमें या करीबी पुलिस अफसर को रिपोर्ट कीजिए। सोनू ने कुछ वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इसमें एक शख्स कह रहा है कि बस से एक बंदे के एक हजार रुपए होंगे।'

बता दें सोनू अब तक कई हज़ारों ( Sent many people to home ) लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। प्रवासी मज़दूरों के दिलों में उन्होंने भगवान की छवि बना ली है। इसका उदाहरण उनके इस पोस्ट में आए कमेंट में साफ दिखाई दिया। जहां एक शख़्स मंदिर में सोनू सूद ( Sonu Sood workship ) की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कर रहा है। यही नहीं इस शख़्स ने सोनू सूद के लिए लिखा-'जो मां से मिला दे वो भगवान होता है जो मां से मिला दे वो भगवान होता है। सोनू सूद मैं तो आपको भगवान ही मानता हूं अपने मेरे सपनों को बचाया और मां से मिलाया।' यह देख सोनू ने उस शख्स को ( Sonu reply to him ) जवाब देते हुए लिखा, 'अरे भाई ऐसा मत कर... मां से कहना मेरे लिए भी रोज दुआ मांग लें। सब सही हो जाएगा...।'