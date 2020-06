हॉलीवुड एक्टर Kenneth Branagh ने की Dimple Kapadia की तारीफ, Twinkle Khanna ने ट्वीट कर जताई खुशी

नई दिल्ली। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ( Dimple kapadia ) अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट 'टेनेट' ( Tenet ) को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ( Christopher Nolan's ) संग काम इस फिल्म में काम करती हुईं नज़र आएंगी। डिंपल के लिए एक खास बात यह भी है कि वह इकलौती बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। कुछ समय पहले डिंपल के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक्टर केनेथ ब्रेनेग ( Kenneth Branagh ) कई बातें बताई थीं।

Mother hits it out of the park once again! #Tenet https://t.co/u6gVltVmga pic.twitter.com/EOR5e0MWYj