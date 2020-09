Kangana Ranaut ने बहन रंगोली और भाई के लिए लिखा नोट, कहा- हम एक ही चेतना हैं जो 3 हिस्सों में बंट गई है

नई दिल्ली: विवादों से दूर इन दिनों कंगना रनौत अपने होमटाउन हिमाचल प्रदेश में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। इस बीच कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली और भाई के साथ मस्ती भरी तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में उनका प्यार और उनकी बॉन्ड‍िंग स‍िबलिंग गोल्स दे रहे हैं। कंगना ने इन तस्वीरों के साझा करते हुए बताया कि उनसे पहले उनकी मां को एक और बच्चा हुआ था जो बच नहीं पाया।

कंगना ने लिखा, 'हमसे पहले मेरी मां को एक और बच्चा था जो बच नहीं पाया। मैं मिडिल चाइल्ड हूं अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई के बीच, अक्सर लगता है कि हम एक ही हैं जो कि तीन हिस्सों में बंटे हुए हैं।' कंगना द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में वह अपनी बहन और भाई के साथ खूबसूरत वादियों के बीच पहुंची हुई हैं। एक फोटो में वह रंगोली के साथ बर्फ से खेलती नजर आ रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में भाई के साथ वह सेल्फी लेती दिख रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

My mother had a child before us who didn’t make it, I am the middle child caught between older sister and younger brother often feel we are one consciousness split in three ❤️ pic.twitter.com/z2DcNeROhd