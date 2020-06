लॉकडाउन में बिना रीडिंग ने बिजली विभाग ने Karthika Nair को भेजा बिल, एक्ट्रेस बोलीं- 'जमकर हो रहा है घोटला'

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus ) का कहर जारी है। महामारी और ऊपर से लॉकडाउन ( Lockdown ) जिसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति ( Loss of financial condition ) को काफी नुकसान पहुंचा है। जिसके चलते धीरे-धीरे लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है लेकिन इस बीच बिजली विभाग ( Electricity Department ) को लेकर काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। बिजली विभाग द्वारा लंबे-चौड़े बिल ( Electicity bills ) का खामियाजा आम जनता को भुदतना पड़ रहा है। सामने आ रही शिकायतों के अनुसार सामने आ रही हैं कि बिजली विभाग अपने उपभोगताओं को मनचाहे (Sending bills to consumers as desired ) तरीके से बिल भेज रहे है। जहां पहले यह शिकायत आम जनता की थी। वहीं अब कुछ समय पहल बिजली विभाग की इस हरकत को लेकर अभिनेत्री कार्तिका नायर ( Actress Karthika Nair ) भी सामने आईं हैं।

So what kind of scam is @Adani_Elec_Mum conducting in mumbai? June electricity bill close to 1lakh... (based on their "estimates" since they could not do meter reading during lockdown) hearing lots of similar complaints from Mumbaikars.

@AdaniOnline @CMOMaharashtra — Karthika Nair (@KarthikaNair9) June 25, 2020

एक्ट्रेस कार्तिका नायर के मुताबिक बिजली कंपनी की तरफ से उन्हें जून के महीने ( June Electricity Bill ) के लिए लगभग एक लाख रुपये का बिल भेजा दिया है। बिल की भुगतान रकम देख कार्तिका काफी ( Karthika upset to see electricity bill ) परेशान हैं। उन्होंने अपनी बिजली विभाग (Electricity Department ) की इस हरकत पर भड़ांस निकालते हुए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट ( Karthika twitter account ) पर पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा उतरा है। जिसमें उन्होंने विभाग पर घोटले (Scramble on department ) का आरोप लगाया है। ट्वीट करते हुए कार्तिक नायर ने लिखा, 'अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में क्या घोटाला कर रही है? जून का बिजली का बिल एक लाख रुपए के आसपास है । लॉकडाउन के दौरान मीटर की रीडिंग नहीं ली गई। मुंबई वालों की ऐसी बहुत सी शिकायतें सुनने में आ रही हैं।'

कार्तिका नायर का ट्वीट देख बिजली विभाग ( Electricity Department React on Karthika Complaint ) में एक हलचल मच गई। अडानी इलेक्ट्रिसिटी (Adani Electricity will investigate the case ) ने कार्तिक की शिकायत पर पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। यही नहीं कंपनी ने अभिनेत्री को अलग से अपनी शिकायत दर्ज करवाने और मामले को जल्द निपटाने का आश्वासन भी दिया है। एक्ट्रेस कार्तिका नायर की बारें में बात करें तो वह साउथ फिल्मों ( Karthika South Actress ) की जानी-मानी अदाकारा हैं। कार्तिका ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में की थी। उनकी पहली फिल्म 'नागा चैतन्य' ( Naga Chaitanya ) के साथ थी जो काफी हिट रही। तमिल और तेलुगु ( Tamil and Telgu ) के अलावा कार्तिका मलयालम ( Malayalam ) और कन्नड़ ( Kannada ) की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।