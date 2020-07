दामाद Bharat Sahni ने डोनेट किया प्लाजमा, गर्व महसूस करते हुए Neetu Kapoor ने तस्वीर शेयर लुटाया खूब प्यार

नई दिल्ली। दिवंगत ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर ( Neetu Kapoor ) संग इन दिनों उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ( Riddhima Kapoor Sahni ) और उनके दामाद भरत साहनी ( Neetu son in law Bharat Sahni ) रहने मुंबई पहुंचे ( Both are stay in Mumbai ) हैं। दोनों ही इस वक्त नीतू का खूब ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इस बीच नीतू अपने दामाद से काफी इम्प्रेस ( Neetu impressed by her son in law ) हो गई है। जिसका जिक्र उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम ( Neetu kapoor instagram account ) पर किया है। नीतू ने भरत साहनी के नाम एक स्पेशल मैसेज ( Neetu wrote special message for him ) लिखा है। जिसमें उन्होंने जमकर उनकी तारीफ की है। साथ ही बताया है कि कैसे उनके दामाद ने उन्हें गर्व महसूस करवाया है। दामाद के लिए नीतू का प्यार देख आज सोशल मीडिया पर भी उनके काम की भी खूब तारीफ हो रही है।

दरअसल, कुछ समय पहले नीतू के दमाद और रिद्धिमा कपूर साहनी ( Riddhima Kapoor Sahani husband ) के पति भरत साहनी ने COVID-19 के लिए प्लाज्मा दान किया ( Bharat Sahni donated plasma ) है ताकि इससे पीड़ित रोगियों का इलाज हो सके। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम ( Neetu kapoor instagram ) पर भरत साहनी को लेकर लिखा, 'उन्हें उनके दामाद भरत साहनी पर गर्व है । गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को अपने प्लाज्मा दान करने के लिए...। उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह बहुत से लोगों को आगे आने और ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेगा।' सास से तारीफ सुनने के बाद उनकी पत्नी भी पति के इस काम की तारीफ करने के लिए खुद को रोक ना पाईं और रिद्धिमा कपूर साहनी ( Riddhima Shared photo with husband and daughter ) ने भी पति का ये स्टेप देखने के बाद बेटी समाइरा साहनी के साथ एक फोटो शेयर की है । इसमें उन्होंने लिखा, 'आप पर गर्व है कि आपने प्लाज्मा डोनेशन ( Plasma donation ) जैसा अच्छा काम किया। ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सके । बहुत खूब।'

आपको बता दें कोरोनावायरस का कहर दिन प्रतिदिन कहर बरसता जा रहा है। मुंबई में लगातार कोरोनावायरस ( Increase coronavirus cases ) के केस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ( Aamir khan staff member covid-19 positive ) के स्टाफ मेंबर को कोरोनावायरस संक्रमण से ग्रस्त पाया गाया था। जिसके बाद इंडस्ट्री में एक हलचल मच गई थी। कोविड-19 की लेटेस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) की ओर से जारी आंकड़ो के बारें में बात करे तो , पिछले 24 घंटे में 24,850 नए मामले सामने आए हैं और 613 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,73,165 हो गई है, जिनमें से 2,44,814 सक्रिय मामले हैं, 4,09,083 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, आज आंध्र प्रदेश में 998, ओडिशा में 469 और राजस्थान में 224 नए मामले दर्ज किए गए हैं।