वेब सीरीज़ 'तांडव' को बैन करने पर Swara Bhaskar ने किया ट्वीट बोलीं- 'मैं भी हिंदू हूं, किसी भी दृश्य से नहीं हुई अपमानित'

नई दिल्ली। पिछले शुक्रवार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ 'तांडव' ( Tandav ) रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ के रिलीज़ होते ही विवाद होने शुरू हो गए। निर्देशक अली अब्बास जफर पर हिंदू धर्म और देवी-देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। सीरीज़ में भगवान शिव, राम और नारद मुनी के किरदार को दिखाया गया है। जिसमें वह इंग्लिश और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीन को देखने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सीरीज़ को बैन करने की बात कही जा रही है। यही नहीं कई राज्यों में तो निर्माता-निर्देशक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) का बयान सामने आया है। जिसे सुन एक बार फिर लोग भड़क गए हैं।

फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने 'तांडव' का बैन करने की मांग करने पर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने अपमानित ना होने की बात कही है। स्वरा ने ट्वीट में लिखा है कि वह एक हिंदू हैं, और उन्हें तांडव के किसी भी दृश्य से अपमानित महसूस नहीं हुआ। तांडव पर बैन क्यों लगाया जाए। स्वरा ने दो हैशटैग भी यूज किए हैं। जिसमें #banTandavSeries #BanTandavNow के साथ उन्होंने प्रश्न चिन्हा लगाए हैं। स्वरा के इस ट्वीट को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। ट्रोलर्स जमकर स्वरा को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

I’m a Hindu and I’m not offended by any scene in #Tandav ..

Why #banTandavSeries #BanTandavNow ???