Wajid Khan के निधन की खबर सुन Salman Khan को लगा झटका, कहा- 'नेक इंसान के रूप में याद करूंगा'

नई दिल्ली। 42 साल की उम्र में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर वाजिद खान ( Wajid Khan Death ) दुनिया को अलविदा कह गए। इस खबर से पूरे बॉलीवुड ( Bollywood ) में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक सफल संगीतकार ( Wajid Khan Successful Singer ) के रूप में ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान के रूप में भी जाना जाता था। इस दुखद घटना पर सभी सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि ( Paying tribute ) दे रहे हैं। वाजिद के निधन की खबर से सबसे बड़ा झटका सलमान खान ( Salman Khan Upset by Wajid's death ) को लगा है। उन्होंने उनके देहांत की खबर को सुनकर ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है।

Wajid Vil always love, respect, remember n miss u as a person n ur talent, Love u n may your beautiful soul rest in peace ...