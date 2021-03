मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ( Ajay Devgn ) को मंगलवार को दिंडोशी में अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी कार के सामने एक शख्स आ गया और किसान आंदोलन ( Farmer Agitation ) का समर्थन करने की जिद करने लगा। इस पर एक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ हाथ जोड़े। इसके बाद अजय के बॉडीगार्ड की ओर से पुलिस को सूचित करने पर इस शख्स को वहां से हटाया गया। राजदीप नाम के इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ये है मामला

अजय देवगन की कार को गोरेगांव फिल्म सिटी के बाहर मंगलवार सुबह करीब 9 बजे किसान आंदोलन समर्थक राजदीप ने रोकने की कोशिश की। राजदीप ने अभिनेता की कार के सामने आकर कहा,' रोटी कैसे पच जाती है तुमको, आप पंजाब के खिलाफ हो, शर्म करो, शर्म...।' इस दौरान करीब 15 मिनट तक हंगामा होता रहा। अजय ने राजदीप की बात पर सिर्फ हाथ जोड़े और कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर एक्टर के बॉडीगार्ड ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अजय देवगन का रेस्क्यू कर फिल्म सिटी के अंदर प्रवेश करवाया। साथ ही राजदीप को गिरफ्तार कर लिया गया।

This is sheer injustice by @DGPMaharashtra

The person in the video, Rajdeep Singh Dhaliwal, has only expressed his displeasure against @ajaydevgn stand against Farmers. Is that an offence? A crime? How could Police even file a case against him U/S 341, 504,506 IPC (FIR No 119) pic.twitter.com/GmBqT0goq0