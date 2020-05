अक्षय कुमार का मुंबई पुलिस को अनोखा गिफ्ट, कोरोना से बचाने के लिए दिए स्पेशल कलाई बैंड, सेंसर से लैस...

कोरोना महामारी से लड़ने में कोरोना वॉरियर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कर्मवीरों में से एक पुलिस भी लॉकडाउन के दौरान अहम योगदान निभा रही है। बॉलीवुड सेलेब्स ने मुंबई पुलिस के इस जज्बे को सलाम किया है और उनकी मदद भी की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी उनकी मदद की थी। एक बार फिर से अक्षय मुंबई पुलिस की मदद को आगे आए हैं।

मुंबई पुलिस इस वक्त कोरोना से जंग में फ्रंटलाइन पर तैनात है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्षय कुमार ने उन्हें 1000 बैंड्स गिफ्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि इससे COVID-19 लक्षणों का पता पहले ही लगाया जा सकता है। बताया गया है कि मुंबई पुलिस दुनिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पुलिसकर्मी इस बैंड का इस्तेमाल करेंगे। इस कलाई वाले बैंड के जरिए बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नींद, स्टेप काउंट और कैलरी पर नजर रखी जा सकती है।

GOQii Brand Ambassador @akshaykumar donates GOQii Vital 3.0 Wrist Bands with Sensors to detect possible COVID-19 Symptoms to @MumbaiPolice who are on the frontline of #COVID19 fight. #BeTheForceAgainstCorona #GOQiiVital3 @vishalgondal @amitabhk87 @thryve_health @akshaykumar pic.twitter.com/947jNRtVtx