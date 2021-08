अक्षय कुमार की बेलबॉटम को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, U/A सर्टिफिकेट और जीरो कट्स के साथ हुई पास

नई दिल्ली। अक्षय कुमार की फिल्म 'बेल बॉटम' इन दिनों काफी चर्चा में है। अब इस फिल्म को सेसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है यह एक ऐसी पहली फिल्म है जिसे बिना किसी कट के पास किया गया है। पहले ये आशंकाएं जताई जा रही थीं कि शायद सीबीएफसी दृश्यों या संवादों को लेकर इस फिल्म हटाने या कम करने की मांग करेगा, लेकिन ऐसा नही हुआ है।

#BellBottom certified U/A with "NO CUTS". The approved run-time of this #AkshayKumar starrer is 2 hour and 5 minutes. Hits the big screen on August 19 in 2D and 3D.

यह फिल्म 1984 में हुए बम अपहर की घटना और भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए एक गुप्त ऑपरेशन से संबंधित है। इतना ही नही इस फिल्म में भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को भी दिखाया गया है। इसलिए, सीबीएफसी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए फिल्म में हर सीन को शूट करते समय बारीकी से नजर रखी गई है।

Revival of the film industry has begun... After #GoodNewwz [27 Dec 2019], an #AkshayKumar film #BellBottom [#3D] will arrive in *cinemas* on 19 Aug 2021... #AdvanceBooking at several locations is strong, which clearly indicates that the magic of the #BigScreen will never fade. pic.twitter.com/ZIRFqBLng9