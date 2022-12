जल्द ही काम पर लौटेंगी आलिया भट्ट, इस फिल्म से करेंगी शूटिंग शुरू

Submitted by:

आलिया भट्ट और रणबीर की बेटी राहा को अभी घर आए हुए केवल डेढ़ महीना ही बीता है। इस बीच खबर आ रही है कि आलिया जल्द अपने काम पर वापसी करने वाली हैं, जिसके लिए वो खुदको दिन रात फिट करने में लगी हुईं हैं। हाल ही में आलिया ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो योग करती हुई नजर आईं।

Alia Bhatt to resume work in February with Sanjay Leela Bhansali’s Baiju Bawra