आलिया भट्ट ये रखेंगी अपनी बेटी का नाम, टीवी शो में कर दिया था खुलासा!

एक्ट्रेस और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पत्नी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) मां बन गई हैं। आलिया भट्ट ने 6 नवंबर को बेटी को जन्म दिया है। सेलेब्स से लेकर फैंस तक उन्हें बधाई दे रहे हैं। फैंस आलिया भट्ट की बेटी की पहली तस्वीरें देखने और उसका नाम जानने को बेताब हैं। हालांकि अभी बच्ची की झलक नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसका नाम क्या रखा जाएगा, पता चल गया है।

