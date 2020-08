Sushant Singh Rajput Suicide Case में एम्बुलेंस अटेंडेंट ने किया बड़ा खुलासा, बताया 'अभिनेता का शव पड़ गया था पीला, मुड़े हुए थे दोनों पैर'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) की गुत्थी गुजरते हुए दिनों के साथ और भी उलझती जा रही है। रोज़ाना उनकी मौत को लेकर कई बड़ी बातें सामने आ रही है। वहीं सीबीआई के पास केस पहुंचने ( Sushant's case given to CBI ) के बाद केस में निष्पक्ष तौर पर जांच होने की उम्मीद भी जागी ही। एक ओर जहां लगातार प्रवर्तन निदेशालय ( ED Investigated Rhea Chakraborty ) रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों से सुशांत के बैंक खातों और करोड़ों के हेरफेर की जानकारी में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर अब सीबीआई ने भी इस केस जुड़े लोगों से पूछताछ करने शुरू कर दी है। सुशांत सुसाइड केस में अब एम्बुलेंस अटेंडेंट ( Ambulance attendant statement ) का बयान सामने आया है। जिसने सबको चौंका दिया है।

सुशांत की बॉडी को ले जाने वाले एम्बुलेंस अटेंडेंट ( Ambulance attendant Statement ) ने एक टीवी न्यूज़ चैनल को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि जब सुशांत ने 14 जून को अपने घर पर आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Commit Suicide in 14 june ) कर ली थी। तो जब वह उनके घर पहुंचे तो उन्होंने सुशांत के शव को बेड पर लेटा हुआ देखा। अटेंडेंट ने सुशांत की बॉडी के बारें में बताया कि एक्टर का शव पीला पड़ गया ( Sushant's body turned yellow ) था। जो उसने कभी नही देखा। उसने बताया कि इससे पहले भी उसने कई शवों को देखा है। लेकिन कभी भी किसी बॉडी को पीला पड़ता हुआ नहीं देखा।। उसने यह भी बताया कि 'सुशांत के पांव पर निशान थे और उनके दोनों ही पैर मुड़े ( Sushant's both his legs were bent ) हुए थे। यहीं नहीं सुशांत के गले पर गोल ( Mark On Sushant's Neck ) घेरे के निशान पर भी अटेंडेंट ने बात की। लेकिन पुलिस के दवाब के चलते और ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया।

बता दें इससे पहले एंबुलेंस के ड्राइवर शाहनवाज़ ( Ambulance Driver Shahnawaz ) ने भी इस केस में बड़ा खुलासा किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वह सुशांत के घर पहुंचे थे। तो उनका शव पहले से ही सफेद कपड़े ( Sushant's Dead Body was taken down ) में लिपटा हुआ था। उन्होंने बस उनके शव को उठाया और गाड़ी में रखने के लिए ले गए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि पहले कहा था कि सुशांत की बॉडी को नानावटी अस्पताल ( Nanavati Hospital ) ले जाया जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें कपूर अस्पताल ( Cooper Hospital ) ले जाया गया। उसने यह भी बताया कि उस दिन से लगातार उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं।