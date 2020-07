बच्चन परिवार पर कोरोना का कहर, इंडस्ट्री चिंतित, सेलेब्स मांग रहे अमिताभ-अभिषेक के लिए दुआ

बॉलीवुड महानायक के कोरोना संक्रमित होने से पूरी इंडस्ट्री उनके लिए चिंतित हो गई है। शनिवार रात को अमिताभ ने ट्वीट करते हुए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अमिताभ ने लिखा कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद अभिषेक बच्न ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आज मैं और पापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है।' अमिताभ और अभिषेक ने उन लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की जो पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में आए। ऐश्वर्या और जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Get well soon ab.. lots of love 💓

सेलेब्स मांग रहे दुआ

हर कोई अमिताभ और अभिषेक के लिए चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर वरिष्ठ राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स के रिएक्शन आ रहे हैं। वे उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। बॉलीवुड से सोनम कपूर, रितेश देशमुख, कंगना रनोत जैसे तमाम सितारों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रितेश देशमुख ने अभिषेक के लिए ट्वीट कर लिखा,'मेरे भाई जल्दी ठीक हो जा, पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहा हूं। ईशा देओल ने लिखा, 'दोस्त जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे लिए और अमित जी के लिए बहुत सारा प्यार। घर स्वस्थ होकर लौटो।' बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने भी दोनों के स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। इनके अलावा चित्रांगदा सिंह, नेहा धूपिया, टाइगर श्रॉफ समेत कई सेलेब्स ने अभिषेक और अमिताभ के लिए ट्वीट पर और कमेंट कर उनके जल्दी ठीक होने की दुआ मंगी।

Touchwood both you and dad are fit im sure your going to recover soon. 🙏❤️