Amitabh Bachchan के जल्द स्वस्थ होने के लिए देशभर में शुरू हवन-पूजा और मंत्र-जाप, भोलेनाथ से की जा रही प्रार्थना

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस संक्रमित पाए (Amitabh Abhishek coronavirus positive) जाने के बाद से सोशल मीडिया उनके लिए दुआओं से भर गया है। खासतौर से 77 साल के अमिताभ के लिए फैंस बेहद चिंतित हैं। उन्हें उनकी तबीयत को लेकर फ्रिक हो (Fans upset for Amitabh Health) रही है। इसी चिंता में कई फैंस नानावटी अस्पताल के बाहर पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पुलिस ने बढ़ती हुई भीड़ के कारण सुरक्षा (Police security increase outside Nanavati hospital) बढ़ा दी है। वहीं अब पूरे देशभर में बिग बी के लिए पूजा-अर्चना भी आरम्भ हो गई है। अलग-अलग पूजा स्थलों पर पंडित हवन (Prayers for Amitabh Bachchan health) कर रहे हैं ताकि अमिताभ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

Madhya Pradesh: Special prayers being offered for the good health of Amitabh Bachchan & Abhishek Bachchan at a temple in Ujjain.



Actor Amitabh Bachchan & son Abhishek Bachchan tested #COVID19 positive & both admitted to a hospital. pic.twitter.com/sx12Am8InA