Amitabh Bachchan के लिए Lata Mangeshkar ने मांगी दुआ, भरोसे के साथ कहा- आप ठीक होकर वापस आएंगे

नई दिल्ली | सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Bachchan corona positive) पाए जाए के बाद अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित (Abhishek Bachchan corona positive) हुए। उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी इसकी चपेट में आ (Aishwarya Aaradhya corona positive) गईं। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। फैंस और सेलेब्स बच्चन के परिवार के लिए दुआ मांग (Fans prayers for Bachchan family) रहे हैं। खासकर अमिताभ बच्चन को लेकर फैंस काफी चिंतित हैं। पूरे देशभर में उनके लिए पूजा-पाठ भी शुरू हो गया (Prayers for Amitabh Bachchan) है। वहीं इसी बीच सुर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने अमिताभ को आशीर्वाद दिया कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे (Lata Mangeshkar tweet for Amitabh Bachchan) इसका उन्हें पता है।

लता मंगेशकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो हर किसी के लिए ट्वीट और अपने विचार शेयर करती रहती हैं। हाल ही में जब बच्चन परिवार के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आई तो उन्होंने ट्वीट (Lata Mangeshkar blessed Amitabh Bachchan for speedy recovery) कर लिखा- नमस्कार अमित जी, आप और अभिषेक दोनों पर भगवान की कृपा होगी और आप जल्दी स्वस्थ होकर घर आएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। लता मंगेश्कर के इस ट्वीट पर अमिताभ के फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे (Fans react on Lata Mangeshkar tweet) हैं और उनका भी यही मानना है कि कोरोना की जंग जीतकर बिग बी वापस लौटेंगे।

Namaskar Amit ji. Aap aur Abhishek dono par bhagwan ki kripa hogi aur aap jald swasth hokar ghar aayenge aisa mujhe vishwas hai. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 12, 2020

गौरतलब हो कि कुछ वक्त पहले लता मंगेशकर की भी तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में जानकारी दी गई थी कि उनका स्वस्थ अब बेहतर है। फिर भी फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर को अपनी गुरु (Amitabh teacher Lata Mangeshkar) मानते हैं। ऐसे में अपने गुरु से आशीर्वाद मिलना बड़ी बात है। पूरे देश में अमिताभ बच्च और अब उनके परिवार के लिए दुआ मांगी जा रही है। बिग बी 77 वर्ष के हैं और उनका लीवर भी 75 प्रतिशत खराब हो चुका है। ये बात उन्होंने खुद एक शो के दौरान बताई थी। इसीलिए वो अपनी फिटनेस का हमेशा ख्याल रखते हैं। पूरे देश को यकीन है कि बिग बी कोरोना की जंग को भी हराकर वापस जल्द घर लौटेंगे।