कोरोना से जंग लड़ रहे Amitabh Bachchan को आधी रात को क्यों करना पड़ा ट्वीट? अस्पताल से कही जीवन की बड़ी बातें

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित पाए जाने (Amitabh Bachchan corona positive) के बाद लगातार उनके ठीक होने की दुआएं की जा रही हैं। नानावटी अस्पताल में एडमिट अमिताभ का (Amitabh Bachchan admitted in Nanavati Hospital) खास ख्याल रखा जा रहा है। फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। स्पेशल डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता कम नहीं की है। वो लगातार ट्वीट और ब्लॉग लिख रहे (Amitabh Bachchan daily routine) हैं। फैंस के बीच अपना अपडेट भी (Amitabh Bachchan health update) दे रहे हैं। साथ ही फैंस और डॉक्टर्स का धन्यवाद भी कर चुके (Amitabh Bachchan thanked to doctors and fans) हैं। इसी बीच अमिताभ ने अस्पताल से आधी रात में ट्वीट किया जो सुर्खियों (Amitabh Bachchan tweet at late night) का विषय बना हुआ है। आखिर इतनी रात में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उठकर ट्वीट किया।

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कुछ अहम सीख बताई हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में एक श्लोक शेयर (Amitabh Bachchan sanskrit shlok tweet at late night) किया जिसका हिंदी और अंग्रेजी संवाद भी लिखा है। इस ट्वीट से वो बता रहे हैं कि किस तरह के मनुष्यों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी (Amitabh Bachchan lessons to away from six type people) चाहिए। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'सभी से ईर्ष्या, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और पराए आसरे जीने वाले ये छह प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। अतः यथा संभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। इसी ट्वीट का उन्होंने अंग्रेजी सवांद भी लिखा है। ये ट्वीट बिग बी ने पहली बार नहीं किया है बल्कि साल 2017 में भी उन्होंने इस श्लोक को ट्वीट किया था।

T 3595 (i) -

They that express jealousy, they who ever dislike all others, who remain dissatisfied, angered, ever doubting .. those who live off others .. these 6 kinds of individuals shall remain filled with sadness .. whenever possible save ourselves from such trend setters ..