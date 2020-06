Amitabh bachchan latest news:-19 साल बाद याद आ रहा बिग बी का यह डायलॉग

अमिताभ बच्चन का एक 19 साल पुराना डायलॉग जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यह डायलॉग फिल्म कभी खुशी कभी गम में था। इस डायलॉग को अब फूड डिलेवरी एप जोमैटो से जोड़ दिया गया है। जिसने पोहे पर एक मीम बनाते हुए पेश किया है। यह डायलॉग सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है।

आपको बता दें कि यह डायलॉग अमिताभ बच्चन ने 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम मैं उस वक्त बोला था। जब बिग बी अपने बेटे ऋतिक रोशन को सरप्राइस देने के लिए विदेश पहुंचते हैं। वे जया बच्चन के साथ प्लेन से उतरते समय बोलते हैं। ' गैस करो हम कहां हैं.....।

इस मीम को जोमैटो ने पोहे से जोड़ दिया है। इसमें लिखा है कि 'जब आप पोहे में नींबू को निचोड़ते हैं तो नींबू का बीज कहता है 'गेस करो हम कहां है'....। केवल जेमोटो ही नहीं बल्कि कई ऐसे यूजर हैं जिन्होंने इस डायलॉग पर मीम तैयार किए हैं। जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं।

