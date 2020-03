अमिताभ बच्चन ने की मुबंई को भी सेनिटाइज करने की मांग, शेयर की कोलकाता की वीडियो

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर इस पूरी दुनिया झेल रही है। भारत में भी ये वायरस कई लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में इससे बचाव के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। जगह-जगह शहरों को सेनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर अभी भी छिड़काव नहीं हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो कोलकाता का है, जहां सड़को को सेनिटाइज किया जा रहा है।

wow .. this is fantastic .. Mumbai , hello .. can the authorities please do this for us too .. https://t.co/726UzW76Zv