Amitabh Bachchan हुए कोरोना पॉजिटिव तो आनंद महिंद्रा बोले- आपके पास पहले से ही वैक्सीन है

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Corona Positive) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जब सामने आई तो उनके फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी। कोई ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है तो कोई पूजा कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने की खबर खुद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Tweet) ने ट्वीट कर दी थी। जिसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अब आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का भी इस पर रिएक्शन आया है।

आनंद मंहिद्रा (Anand Mahindra Tweet) ने ट्वीट कर लिखा, "हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक वैकसीन है, जिसका कोड नेम बिग वी है। यह आपके अंदर पहले सी ही मौजूद है और आर्नेगिक है। आप जैसे उन सभी लोगों के अंदर यह बढ़ता है, जो नेचुरल फाइटर्स हैं।" लोग उनके ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

We’re all cheering for you. And you have nothing to worry about. There’s a vaccine you possess—it’s code named the Big V—and it’s inbuilt & organic. Grows inside all those like you who are natural fighters. 💪🏼 https://t.co/oCJsiElymp

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ-साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही अब ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) और आराध्या का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिससे बच्चन परिवार के प्रशंसक सभी के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की मार इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मुंबई झेल रही है। मुंबई में अब तक कोरोना के 91745 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 5,244 लागों की मौत इस वायरस के चलते हुई है।

अमिताभ बच्चन के अलावा एक्टर अनुपम खेर के परिवार में कोरोना का हमला हुआ है। हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीडियो के जरिए जानकारी दी कि उनकी मां दुलारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं, उनके भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव (Anupam Kher Family Corona Positive) पाए गए हैं।

This is to inform all that my mother Dulari is found Covid + (Mildly). We have admitted her into Kokilaben Hospital. My brother, bhabhi & niece inspite of being careful have also tested mildly positive.I got myself tested as well & I have tested negative. @mybmc is informed.!🙏 pic.twitter.com/EpjDIALft2