अनन्या पांडे ने रियल लाइफ में सबसे पहले किसे किया किस? एक्ट्रेस ने बताया उसका नाम

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की एक्ट्रेस बेटी अनन्या पांडे अपनी मूवीज और फैशन को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अनन्या ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से किया था। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने अपने को-एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ पहले ऑन स्क्रीन किस को लेकर भी बात की। अनन्या ने बताया था कि यह उनका पहला ऑन स्क्रीन किस ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में पहला किस था।

'ऑन स्क्रीन ही नहीं, रियल लाइफ का पहला किस'

दरअसल, अनन्या जब अपनी डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के प्रमोशन पर इंटरव्यूज दे रहीं थीं। तब उनसे इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ ऑन स्क्रीन किस को लेकर सवाल किया गया। इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि ये उनका पहला ऑन स्क्रीन किस तो था ही, साथ ही रियल लाइफ का भी पहला ही किस था। एक्ट्रेस ने बताया कि टाइगर से पहले उन्होंने किसी को भी लाइफ में किस नहीं किया था। अनन्या ने इसे लाइफ का सबसे पहला बेस्ट किस बताया।

ईशान खट्टर से रिलेशन की चर्चा

अनन्या और ईशान खट्टर अक्सर एक-दूसरे के साथ देखे जाते हैं। वे एक-दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कमेंट्स करते हैं। 1 जून, 2020 को जब अनन्या और ईशान ने एक-दूसरे को फ्लर्ट किया, तो इसने सभी का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वह चेहरे पर होममेड मास्क लगाए दिख रहीं थीं। इस पर ईशान ने कमेंट में लिखा,'मास्क में क्या है, हनी!' इस पर अनन्या ने जवाब दिया,'हां हनी.. दही और हल्दी है।' इस तरह से दोनों रिलेशन की अफवाहों को हवा तो देते दिखते हैं, लेकिन कन्फर्म कुछ नहीं करते।

