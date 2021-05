अन्नू कपूर ने जताया सेलेब्स के वेकेशन पर गुस्सा, बोलें- 'आप भूखे के सामने 56 भोग थाली खा रहे हो यार!'

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अन्नू कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी शुद्ध हिंदी के लिए भी खूब जानें जाते हैं। वह जब भी कोई टीवी शो होस्ट करते हैं तो अपने अनोखे अंदाज से और बोली से लोगों के दिलों और दिमाग पर छाप छोड़ देते हैं। वहीं अक्सर वह सामजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि इस बार भी देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जो इस वक्त छुट्टियां का लुफ्त उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सेलेब्स का रवैया अन्नू कपूर को बिल्कलु पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उनका गुस्सा इन सेलेब्स पर फूट पड़ा है।

I humbly appeal to rich and famous from all walks of life and media not to post their pictures vacationing at exotic locations while the most of the world suffers with pandemic

किसी को जला के मज़लूमों की बद्दुआ क्यों लेना ?