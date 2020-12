अनुष्का - विराट की जोड़ी वैश्विक इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर की लिस्ट में 25 वें स्थान पर शामिल

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की जोड़ी सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक है।इस जोड़ी को वैश्विक इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर की लिस्ट में टॉप 5 में स्थान मिला है। यह लिस्ट हाइप ऑडिटर ने बनाई है।

जानकारी के अनुसार ग्लोबल डाटा कलेक्शन और एनालिसिस प्लेटफॉर्म हाइप ऑडिटर ने वैश्विक इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर की लिस्ट शेयर की है। जिसमें फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो टॉप पर हैं। उनकी इंगेजमेंट पॉइंट 4.5 मिलियन एक पोस्ट पर होती है, इसके बाद विराट कोहली भारत में नंबर वन पर है, वहीं उनका टॉप 25 में 11वां स्थान है, अनुष्का शर्मा 24वें स्थान पर है और उनकी इंगेजमेंट 2.6 मिलियन हर पोस्ट पर होती है। जबकि कैटरीना कैफ इस लिस्ट में 43 नंबर पर है और दीपिका पादुकोण 49 वें स्थान पर है।

आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व अनुष्का और विराट ने उनके घर आने वाले नन्हे मेहमान की खुशखबरी दी थी। उस समय इस गुड न्यूज़ ने सभी फैंस को खुश कर दिया था और इस कपल ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जो सबसे ज्यादा लाइक की गई।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/iWANZ4cPdD