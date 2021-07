6 महीने की हुई अनुष्का-विराट की नन्ही परी 'वामिका', शेयर की बच्ची संग दिल छू लेने वाली तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और पति क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों बेहतरीन माता-पिता बनने में लगे हुए हैं। जब से अनुष्का-विराट माता-पिता बने हैं तब से ही वो अपने पैरेंटहुड को खूब एन्जॉय करते हुए नज़र रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर बच्ची वामिका संग अनुष्का-विराट की तस्वीरें आती है, लेकिन हमेशा ही दोनों बेटी को मीडिया से छुपाते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में कपल ने सोशल मीडिया पर बेटी वामिका संग खूबसूरत पलों को बिताते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। जो तेजी से वायरल हो रही है।

@AnushkaSharma Via Instagram post 💕

"Her one smile can change our whole world around !

I hope we can both live up to the love with which you look at us, little one ❤️

Happy 6 months to us three 👨‍👩‍👧🥰😀"#Virushka pic.twitter.com/qdEpM4FiQU