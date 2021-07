अनुष्का-विराट ने फिर दिखाया जानवरों के लिए अपना प्यार, वीडियो बनाकर की नेता के काम की तारीफ

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक बेटी के माता-पिता बन चुके हैं। जब से उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ है। तब से ही कपल बेटियां संग समय बिताने में व्यस्त हैं। दोनों ही अच्छे माता-पिता बनने की पूरी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अनुष्का और विराट काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में कपल का एक नया वीडियो खूब सुर्खियों में बना हुआ है।

Thank you @AnushkaSharma @imVkohli #ViratKohliFoundation can’t thank you enough for always being there for our foundation and our four legged friends… your kind words of appreciation shall surely motivate us to do our bit and keep going !!! pic.twitter.com/Qw6fEizEau