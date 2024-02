देखो ये मासूम अर्जुन को क्या हुआ, 10 साल बाद बने खूंखार, चेहरे की बदल गई रंगत

मुंबईPublished: Feb 14, 2024 12:19:11 pm Submitted by: Jaiprakash Gupta

वैलेंटाइन डे (Valentine Day) पर अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘सिंघम अगेन’ (Singham Again) का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। इसमें उनका लुक ऐसा है कि असली विलेन भी डर जाए।

अर्जुन कपूर

Arjun Kapoor First Look In Singham Again: बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘सिंघम अगेन’ (Singham Again) का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इसमें वो एक खूंखार विलेन की तरह दिख रहे हैं। खून से लथपथ हाथ में हथियार लिए दिख रहे हैं अर्जुन।

उनके इस मूवी में 10 साल बाद उनके बेस्ट फ्रेंड का साथ मिला है। इसके फर्स्ट लुक को वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने शेयर किया है।

10 साल बाद मिला अर्जुन को इनका साथ