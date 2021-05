सैफ अली खान के बहुत बड़े फैन हैं अर्जुन कपूर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म 'इश्कजादे' के साथ की थी। उनकी पहली ही फिल्म हिट रही थी। उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लीड रोल में थीं। अब धीरे-धीरे अर्जुन कपूर बॉलीवुड में अपना पैर जमा रहे हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत पुलिस' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसमें उनके साथ सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम लीड रोल में हैं। अब हाल ही में अर्जुन कपूर ने बताया कि वह सैफ अली खान के बहुत बड़े फैन हैं।

मैं सैफ को देखता ही रहता था

एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने इस बात का खुलासा किया। अर्जुन ने बताया कि वह सैफ अली खान के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी फिल्म 'कल हो ना हो' के दौरान वो बस उन्हें ही देखते रहते थे। इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, 'मैंने सैफ को हमेशा से प्यार किया है। फिल्म कल हो ना हो के दौरान जब मैंने निखिल आडवाणी को असिस्ट किया था, तो मैं उन्हें देखता ही रहता था। मैं सैफ अली खान का बहुत बड़ा फैन हूं। इसलिए मैं काफी एक्साइटिड हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला।'

फिल्म को लेकर किया ट्वीट

फिल्म 'कल हो ना हो' में अर्जुन कपूर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। साल 2018 में जब फिल्म ने अपने 15 साल पूरे किए तो अर्जुन कपूर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि "मेरा तकनीकी रूप से डेब्यू और मेरा पहला चेक !!! मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए करण जौहर, निखिल आडवाणाी को धन्यवाद।"

My debut technically & my first pay cheque !!! Thank u @DharmaMovies @karanjohar @nikkhiladvani for allowing me to be a part of this special film... https://t.co/d0isAUDvaD