हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के हाल बयां करने वाले Armaan Malik ने क्यों किया इंग्लिश गानों का रुख?

नई दिल्ली | सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) हाल ही में काफी चर्चाओं में रहे। वहीं उनके भाई अमाल मलिक भी सलमान खान के फैंस से पंगा लेने के कारण लाइमलाइट में हैं। अरमान ने बेहद कम उम्र में ही बॉलीवुड में एक बढ़िया मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन हाल ही में अरमान ने कोविड 19 के चलते म्यूजिक इंडस्ट्री का हाल (Armaan Malik on music industry) बताया था। उन्होंने कहा था कि इस वक्त सिंगर्स के लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि हमारी ज्यादातर कमाई लाइव कॉन्सर्ट से ही होती थी। कोरोना के समय में ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अरमान देश-विदेश में अब तक 200 से ज्यादा लाइव शोज में परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा अरमान ने कई लैंग्वेज में गाने गाए हैं जिसमें हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तमिल और इंग्लिश भी शामिल हो गई है।

अरमान मलिक को उनके फैंस प्रिंस ऑफ रोमांस (Armaan Malik Prince Of Romance) के नाम से बुलाते हैं। अब अरमान इंग्लिश म्यूजिक (English Music) में भी हाथ आजमा रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल (Armaan Malik Control) और नेक्सट टू मी (Armaan Malik Next 2 Me) जैसे सिंगल्स 2020 में निकाले हैं। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री (Hindi Music Industry) की हालत देखने के बाद अरमान इंग्लिश म्यूजिक पर काम कर रहे हैं और उन्हें बढ़िया महसूस हो रहा है। इसका कारण ये है कि अरमान अपने गानों को खुद लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। अरमान ने हाल ही में इस पर कहा कि मैं हमेशा से इंडिया के टैलेंट को दुनिया तक ले जाना चाहता था और ये मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं दी गई है और मैं सच्चे अर्थ में अपने देश से पहला ग्लोबल म्यूजिशियन (Armaan Malik wants to be global musician) बनना चाहता हूं।

बता दें कि जुलाई महीने में अरमान सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) के सपोर्ट में उतरे थे। उन्होंने म्यूजिक माफियाओं को लेकर सोनू की बातों पर सहमति जताई थी। अरमान ने कहा था कि पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड में रीमिक्स का कल्चर (Bollywood remix culture) चल रहा है जो मुझे भी ना चाहते हुए करना पड़ा। पिछले एक साल में मुझे 12 गानों से हटा दिया गया (Armaan Malik replaced in 12 songs) और रिमिक्स गाने पर ही जोर दिया जा रहा है। मैंने भी रिमिक्स गाए लेकिन ये क्रिएटिविटी (Armaan Malik said remix is killing creativity) को मारता है। एक वक्त बाद मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैं काम करने में अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। अब मैं इंग्लिश म्यूजिक पर ध्यान दे रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है। जाहिर है कि अरमान को पहले ही म्यूजिक इंडस्ट्री के हालात का अंदाजा लग गया था। इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इंग्लिश गानों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में अरमान ने जब तक, तेरे मेरे, बोल दो ना जरा, दिल में हो तुम जैसे बेहतरीन गाने दिए हैं।