अर्णब गोस्वामी ने क्यों नहीं दिया था कुणाल कामरा को जवाब, अदनान सामी ने बताई वजह

नई दिल्ली। कुछ दिनों पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर चार एयरलाइन्स ने अपने विमानों के जरिए यात्रा पर रोक लगा दी थी। दरअसल, कुणाल कामरा पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को परेशान करने का आरोप था। मुंबई से लखनऊ की उड़ान में कुणाल कामरा ने उन्हें परेशान किया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें दिख रहा था कि अर्णब, कुणाल को अनसुना करते हुए लैपटॉप पर कुछ देखने में व्यस्त दिखते हैं। वहीं कुणाल अर्णब के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस मामले में सिंगर अदनान सामी (adnan sami) ने खुलासा करते हुए बताया है कि आखिर उस दिन अर्णब गोस्वामी लैपटॉप पर क्या देख रहे थे।

I was just speaking to my dear friend #ArnabGoswami & couldn’t help asking him how he remained so calm while he was being verbally assaulted by a joker. He said that since he’s a huge fan of Anthony Hopkins, he was watching “Two Popes” on @NetflixIndia!!

How ‘Cool’ is that??😎😂 pic.twitter.com/GrMsUftodk