Coronavirus: वर्ल्ड वॉर-2 की लड़ाइयों को देख चुकी आशा भोसले बोली, इस महामारी से भी जीत हासिल करेंगे हम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus)आज एक महामारी का रूप लेकर पूरी दुनियां को अपने आगोश में लेता हुआ तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। लोग इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है। हर किसी के सामने बस मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है ऐसे में हर बड़े सेलेब्स देश की जनता को जागरूक करते हुए इस महामारी से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। इन्ही के बीच सिंगर आशा भोंसले ने भी लोगों में उम्मीद जगाने की कोशिश की। सिंगर आशा ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि वो अपनी जिंदगी में कई बुरे दौर को देख चुकी हैं।

I’ve lived thru many epidemics including plague, smallpox, TB, polio etc & several wars including world war 2 & though this pandemic is bad, we shall overcome it. Stay home as ordered & we shall be fine @PMOIndia

जिनमें वर्ल्ड वॉर-2 भी शामिल है जो उस दौर का सबसे बड़ा युद्ध था लेकिन इस बुरे वक्त से देश जिस तरह से उभर कर सामने आया है उसी तरह से एक फिर महामारी बनकर आया करोना वायरस से भी जल्द ही उभर जाएंगे।'' और एक बड़ी जीत हासिल करेगें।

Today, At 5 pm IST, me and my family shall be chanting ‘OM’ to show solidarity with all those still selflessly out there helping us overcome this dark hour for planet earth. If we all isolate ourselves, we shall see this thru. Every night has a day. Think positive @narendramodi