थमने का नाम नहीं ले रही 'एवेंजर्स' की रफ्तार, बनाया नया कीर्तिमान, सातवें आसमान पर पहुंची फिल्म की कमाई

हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म Avengers Endgame की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है। पूरी दुनिया में अब भी यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। एक हफ्ते होने के बाद अब भी यह फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है। हाल में इस फिल्म ने देश में एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नए आकड़े साझा किए हैं। तरण आदर्श ने बताया कि इस फिल्म ने बीते शनिवार को कमाई में फिर से उछाल लगाते हुए 18 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही यह फिल्म देश में अब तक 290 करोड़ की कमाई कर चुकी है और बहुत ही जल्द 300 करोड़ के आकड़े को भी पार कर जाएगी।

#AvengersEndgame remains the first choice of moviegoers... Biz took a slight dip on [second] Fri, but gathered speed on [second] Sat... Will cross ₹ 300 cr today [Sun]... [Week 2] Fri 12.50 cr, Sat 18 cr. Total: ₹ 290.90 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 346.31 cr.