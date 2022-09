Brahmastra : ट्रोल होने के बाद अयान मुखर्जी को अब याद आई गलती, भूल सुधारेंगे डायरेक्टर

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भले ही सिनेमाघरों में उतरे एक सप्ताह हो गया हो, लेकिन इसका क्रेज अभी भी फैंस में खत्म नहीं हुआ है। फिल्म से जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। अब फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने फिल्म को मिले अच्छे और बुरे रिएक्शन को लेकर बात की।

बीते शुक्रवार रिलीज हुई आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने अपने दमदार VFX सो दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे ये ही तगड़ी कमाई करना शुरू कर दी थी जो अभी तक जारी है। अब इस बीच फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि फिल्म की स्टोरी और डायलॉग फैंस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। इसके डायलॉग्स को लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं जिसपर अब फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बात की है।

ayan mukerji will consider negative reviews for brahmastra part one shiva before moving on brahmastra part 2