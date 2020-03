Coronavirus Lockdown: आयुष्मान ने कविता से आदमी पर कसा तंज तो राखी सावंत बोली नहीं होगा अब किसी को कोरोना

View this post on Instagram

किसी और का ख़ामियाज़ा भर रहा है आदमी आदमी लाचार जग में मर रहा है आदमी भूल देख दूसरों की सीख ले ना कुछ सका आज पर उत्पात कैसा कर रहा है आदमी, जब छिल जानी है ज़िंदगी मौत में तपी इन सड़कों पर रख ज़िंदगी हथेली पर क्यूँ विचर रहा है आदमी रोज़मर्रा की शिकायत से भरा था जिसका कल पूछ लो सुकूँ से दिन कितने घर रहा है आदमी, हाँ ज़रा बंधना सा है ये जबरन घर पर बैठना पर देखो ग़ैर मुल्क़ों में बस ख़बर रहा है आदमी ज़िंदगी महफ़ूज़ कर दूँ कहता है ये टोटका अपनों के लिए अपनों से दूर अगर रहा है आदमी हर विपत्ति में एकजुट हुई है जब इंसानियत एक ज़रा महामारी से क्यूँ डर रहा है आदमी हम चुनेंगे ज़िंदगी जो स्वस्थ हो खुशहाल हो ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी ~नीति