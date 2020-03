कोरोना के कहर के बीच इन स्टार्स ने उठाया दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा कदम, की इतनी बड़ी घोषणा

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए देशभर में लॉकडाउन Lockdown जारी है। हर सेक्टर की तरह फिल्म इंडस्ट्री सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। बड़े संख्या में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग दैनिक भत्ते के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो चुकी है, तो ऐसे में सभी कामगारों के लिए भी जीवनयापन भी मुश्किल हो गया है। अब बॉलीवुड के दिग्गजों ने ऐसे लोगों को समस्याओं पर पहल करते हुए उनकी मदद को अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और फिलहाल बॉलीवुड में इसके लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिससे इन बंद के दिनों में ऐसे सभी लोगों की मदद की जा सके।

मदद के लिए सामने आए बड़े नाम

इस पहल में सहयोग करते हुए निर्देशक राजकुमार हिरानी, करण जौहर, एकता कपूर, तापसी पन्नू, आयुष्मान खुराना, नीतेश तिवारी, आनंद एल रॉय, सुधीर मिश्रा, विक्रमादित्य मोटवानी, मधुर भंडारकर, अभिनेत्री सोनम कपूर, दिया मिर्ज़ा, कियारा आडवाणी, रकुल प्रीत सिंह और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं।

आयुष्मान खुराना

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने का एलान किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने एक पैंप्लेट को साझा करते हुए लिखा, यह वास्तव में एक नेक पहल है। मैं इसका समर्थन करने और योगदान करने की कसम खाता हूं। भारत और भारतीय खतरे में हैं और हममें से हर एक में फर्क करने की शक्ति है। संकट के इस समय में जितना हो सके हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें।

तापसी पन्नू

तापसी ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों की सहायता के लिए सभी आगे आना चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा,'हमें उन लोगों की मदद करनी है तो जो हमारे साथ काम करते हैं। अगर उन्हें कोरोना नहीं तो भी वे डेली प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो उनकी सेहत खराब हो सकती है। हमें इस अभियान के तहत उनकी मदद करनी चाहिए।'

जावेद अख्तर ने भी की पहल

देश के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) के जरूरतमंद सदस्यों की मदद के लिए सक्षम सदस्यों से मदद की अपील की है। IPRS में करीब 3 हजार से अधिक सदस्य रजिस्टर हैं। यह सोसाइटी अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखती है। जावेद ने अपनी इस अपील के साथ बकायदा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसे उनकी पत्नी और अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है।

I pledge to contribute and support this initiative! This is a situation that needs all our help ,love , care and support! 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️ https://t.co/VNY3Ud5fWk — Karan Johar (@karanjohar) March 25, 2020

बड़ी है मुहिम

फिल्म इंडस्ट्री इस समय जो डेली वेज वर्करों की मदद के एक मुहिम चला रही है, उसे ‘स्टैंड विद डेली वेज अर्नर्स’ नाम दिया गया है। इस पहल को 'आर्ट ऑफ लिविंग' और 'द इंडियन फिल्म एंड टेलिविजन इंडस्ट्री' ने मिलकर शुरू किया है। पहल के तहत यह अपील की जा रही है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए डेली वेज वर्कर की मदद के लिए लोग आगे आएं।

This one for the daily wage workers. Because we need to do our bit for the ones who work with/for us.

If not corona , lack of basic food might take them down. Let’s help them to get through this. pic.twitter.com/kNexQyuJ1w — taapsee pannu (@taapsee) March 26, 2020

एक परिवार को 10 दिन का राशन

इस पहल के तहत इन वर्करों के परिवार को 10 दिन के लिए जरूरी राशन की मदद की अपील की गई है। मदद करने वाले एक बैग राशन के लिए 1 हजार रुपए का दान कर सकते हैं।

This is a truly noble initiative. I vow to support this & contribute. India & Indians are under threat & each one of us have the power to make a difference. Lets support and care for each other as much as we can in this time of crisis. https://t.co/sMEIVi1LjM #Istandwithhumanity pic.twitter.com/D8y5Ww2YXq — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 25, 2020

हॉलीवुड में भी बढ़े मदद के हाथ

कोरोना वायरस के चलते पोइडा हुए इस संकट के समय में मदद के लिए हॉलीवुड सितारों ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने कोरोना वायरस से प्रभावित हुए बच्चों की मदद के लिए 1 मिलियन डॉलर की राशि दान की है, जबकि पॉप स्टार रिहाना के एनजीओ क्लैरा लियोनेल फाउंडेशन ने कोरोना वायरस से पीड़ित हुए लोगों की मदद करने के लिए करीब 38 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि दान की है। इसी के साथ एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने 10 लाख अमरिकी डॉलर की मदद की है, वहीं पॉप स्टार लेडी गागा और मॉडल किम कारदर्शियां ने अपने-अपने ब्राण्ड्स के मुनाफे का 20 प्रतिशत दान करने की घोषणा की है।

I support this noble initiative. Happy to contribute for this humanitarian cause. While staying safe at home i urge every one else also to contribute online - https://t.co/4ZMxvRadBJ#iStandWithHumanity #ArtOfLiving #BMC pic.twitter.com/zD69gAL1qT — Rakul Singh (@Rakulpreet) March 26, 2020

In times like these, we need to step up for the ones in need. I’m happy to contribute for this humanitarian cause. And guys whoever can help, you all can also contribute online - https://t.co/TRmxFSYZtF#iStandWithHumanity#ArtOfLiving#BMC#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Q2bygbLIRN — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) March 26, 2020

There are a lot of daily wage earners who need our help during this tough time. Please help as much as you can. Here's the link to contribute online - 🙏https://t.co/F2YefbvFs7#iStandWithHumanity #ArtOfLiving #BMC#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/OBZrY4pMMr — Nitesh Tiwari (@niteshtiwari22) March 26, 2020

We fully support this initiative sir. We have to be compassionate and more humane in such times.Lets get together and help the ones that are vulnerable and in need.

I pledge to contribute https://t.co/Xal0wuIcih#iStandwithHumanity #BMC #ArtOfLiving https://t.co/Xr1YDC15qV — bhumi pednekar (@bhumipednekar) March 26, 2020