Mahira Sharma के लिए शेफ बने Paras Chhabra, 'Hashtag Love Soniye' गाने में दिखा रोमांटिक अवतार

View this post on Instagram

Finally ready to Serve you.. MB Music’s Newest & Most Awaited song "#HashtagLoveSoniyea", Sung by Piyush Mehroliyaa with Mellow D's Rap and Music by the Meet Bros, Featuring Paras Chhabra and Mahira Sharma is OUT !! Pahira Family, Watch The Video NOW... Link is in the Bio . . . @mbmusicco @meetbrosofficial @meet_bros_manmeet @harmeet_meetbros @officialmahirasharma @parasvchhabrra @piyushmehroliyaa @mellowdofficial @raajeev.r.sharma @shaju7 @thestorybaba @shruti.agni @happiemongia @uddimuzic @aishwarytripathi @gautamchakrabortty @foodspeak.in @tryambakam_shivangishrivastav @kannansharrma @erikbusinessofficial @urlbolo @itsumitsharma @psycho_marketer . . . #Pahira #PahiraForever #HashtagLoveSoniyea #HashtagLoveWithPahira #MBMusic #MeetBros #HashtagLove #Lockdown2020 #newsong #justreleased #romance #love