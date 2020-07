Sushant सुसाइड केस में Subramanian Swamy ने नियुक्त किया वकील, CBI जांच कराने के लिए कसी कमर

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून की दोपहर मुंबई बांद्रा ( Mumbai Bandra House ) में स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत के देहांत को हुए तीन हफ्ते से ज्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ( People want justice for Sushant Singh Rajput ) पर लगातार सुशांत के लिए न्याय मांगने की आवाज़ जारी है। मुंबई पुलिस ने सुशांत के सुसाइड केस ( 34 people statement ) में अब तक 34 लोगों के बयान को दर्ज कर लिया है।

वहीं सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में सलमान खान ( Salman Khan ), करण जौहर ( Karan Johar ), संजय लीला भंसाली ( Sanjay Leela Bansali ), और एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) संग कई लोगों पर केस ( Case on bollywood celebs ) दर्ज किया गया था। जिसे बीते दिन खारिज कर दिया ( Charges on Celebs Rejected ) गया। अब इस बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( BJP MP Subramanian Swamy ) ने सुशांत की आत्महत्या के संबंध में संभावित सीबीआई जांच ( MP Subramanian Swamy appointed lawyer ) के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक वकील को नियुक्त किया है।

I have asked Ishkaran to process Rajput alleged suicide matter for a possible CBI case or PIL or Criminal complaint case. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 9, 2020

इस बात की जानकारी खुद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy tweet ) ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने 'इशाकरण को संभावित सीबीआई मामले या पीआईएल या आपराधिक शिकायत मामले के लिए सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या मामले को संसाधित करने के लिए कहा है।' अपने ट्वीट में स्वामी ने उल्लेख किया कि उन्होंने वकील ईश्वरन सिंह भंडारी ( Lawyer Ishkaran Singh Bhandari ) को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Prepare Sushant Singh Rajput Suicide Papers ) की आत्महत्या के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजों को संसाधित करने के लिए कहा है। ताकि इस मामले को सीबीआई द्वारा जांच ( Sushant Suicide CBI Investigation ) के योग्य बनाया जा सके। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर #CBIForSonOfBihar ट्रेंड करने लगा है।

सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( People Appreciate Subramanian Swamy ) के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के सीबीआई जांच को लेकर उठाए गए कदम की ट्विटर पर उनके जमकर तारीफ हो रही है। सुशांक के फैंस सुब्रमण्यम स्वामी को सुशांत ( Sushant fans says thanks to him ) के लिए न्याय दिलवाने के लिए उठाई आवाज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बता दें सुशांत की खुदखुशी के पीछे पहले डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) की वजह बताई जा रही थी। जिसके बाद बॉलीवुड के फिल्ममेकर शेखर कपूर (Filmmaker Shekhar Kapur ) ने बताया था कि सुशांत को एक नहीं कई फिल्म से निकाल दिया गया था। जिसके बाद से इंडस्ट्री में नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywoo ) और मूवी माफिया ( Movie Mafia ) जैसे शब्द उजागर होने लगे और अब यह मुद्दा तेजी से तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है।