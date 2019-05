इस हफ्ते अभिनेता से नेता बने सनी देओल ( Sunny Deol ) की फिल्म 'ब्लैंक' ( blank ) रिलीज हुई है। फिल्म में डिंपल कपाणिया ( Dimple Kapadia ) के बेटे करण कपाणिया ( karan kapadia ) ने डेब्यू किया है। इस संस्पेंस थ्रिलर फिल्म को लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। जहां पहले दिन इस फिल्म ने 97 लाख रुपए की कमाई की वहीं अब दूसरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आकड़े भी सामने आने लगे हैं।

बताया जा रहा है कि सनी देओल की यह फिल्म दूसरे दिन 1.17 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई में सबसे बड़ी चुनौती पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'एवेंजर्स' है। जो अब तक ताबड़तोड़ कमाई कर रही है।

#Blank witnesses minimal growth on Day 2... The 2-day total remains extremely low... Fri 97 lakhs, Sat 1.17 cr. Total: ₹ 2.14 cr [1255 screens / 4015 shows per day]. India biz.