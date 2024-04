‘कंगुवा’ के बाद भी खतरनाक विलेन बनेंगे बॉबी देओल, साउथ की एक और धांसू मूवी में हुई एंट्री

THE HUNTER ENTERS💥



Welcome aboard #BobbyDeol garu 🔥



Your terrific screen presence is set to make our #NBK109 more special for us movie lovers and NBK fans. ❤️‍🔥#NandamuriBalakrishna @dirbobby @MusicThaman @thedeol @Vamsi84 @KVijayKartik #SaiSoujanya @chakrif1 @SitharaEnts… pic.twitter.com/K5xEKCsDMe