पालघर मॉब लिंचिंग पर फूटा बॉलीवुड सितारों का गुस्सा, यहां पढ़े किसने क्या-क्या कहा...

एक तरफ देश जहां महामारी कोरोना वायरस की जंग में जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिचिंग की घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है। पालघर में जूना अखाड़े के दो साधुओं सहित तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर जहां आम लोगों में रोष है, तो वहीं बॉलीवुड के सितारे भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर लोग इस दर्दनाक और शर्मनाक घटना पर विरोध जता रहे हैं।

कंगना रनौत

एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने इस मामले पर अपना गुस्‍सा जाहिर किया है। कंगना रनौत की टीम ने ट्विटर पर लिखा, 'पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना द‍िल दहला देने वाली है। हमारे राष्‍ट्र निर्माण में साधूओं का एक बहुत बड़ा हाथ है। कंगना रनौत इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा करती है जिसमें पालघर में साधुओं की हत्‍या हुई। सिर्फ कमजोर ही बुजुर्गों पर हाथ उठाते हैं।' अपने इस पोस्‍ट के साथ कंगना की टीम ने #JusticeForSadhu हैशटैग भी शेयर किया हैं।

#PalgharMobLynching is a really horrifying. Sadhus have invariably played an instrumental function in evolution of our Nation. Team #KanganaRanaut strongly condemns the inhumanity that took the lives of sadhus in Palghar. Only cowards raise arms at the elderly.

#JusticeForSadhus — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 20, 2020

जावेद अख्तर

अब गीतकार जावेद अख्तर की राय सामने आई है। जावेद अख्तर ने कहा, 'दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सभ्य समाज में बर्बर और जघन्य अपराध के लिए सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए।'

Those who are responsible for the lynching of the two seers and their driver should not be spared at any cost .There shouldn’t be any tolerance for a barbaric and heinous crime like lynching in a civilised society . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 20, 2020

स्वरा भास्कर

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र में हुई इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'पालघर, बेहद निंदनीय। एक समाज के तौर पर हमारा शर्मनाक प्रतिबिंब।' स्वरा ने आगे लिखा, 'शायद यही समय है रिफ्लेक्शन का। जब आप सांस्कृतिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और सड़कों पर भीड़ के न्याय को सामान्य समझते हैं, तो एक दिन वह आपके घर भी आ जाता है। यह हमारे समाज में एक बीमारी है जिसे पनपने और विकराल रूप अख्तियार करने दिया गया है।

#palghar Highly condemnable! A shameful reflection of who we are as a society. Maybe a time for reflection.. when you breed a culture Violence & normalise mob justice on streets.. it comes home one day... this is a disease in our society allowed to fester & become a monster! — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 20, 2020

अनुराग कश्यप

वहीं, निर्देशक अनुराग कश्यप ने लिखा कि इसमें भी हिंदू-मुसलमान ऐंगल ना ढूँढे। रिपोर्ट पढ़ें। लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी निंदा तो करेंगे ही जो उस भीड़ में थे लेकिन उससे ज्यादा निंदा उस माहौल की करूंगा जो इस देश में बनाया जा चुका है, जिसका यह सीधा नतीजा है।

रवीना टंडन

इस घटना से रवीना टंडन बहुत आहत हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवीना ने लिखा है, 'टीवी पर बुर्जुग साधु की हत्या के दृश्य बहुत परेशान कर देने वाले हैं। शक के आधार पर, उन्हें निर्दयता से पीट-पीटकर मार डाला गया। ये बहुत बहुत परेशान करने वाला है। पुलिस वहां क्या कर रही थी? वो बस चले गए थे?'

Visuals of the elderly sadhu being beaten flashing on tv, very very disturbing. Merely on suspicion , they were mercilessly beaten to death. Very very disturbing . What were the cops doing? They just walked away!!???? https://t.co/0voICeHSvp — Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 20, 2020

रवि किशन

भोजपूरी स्टार रवि किशन ने भी अपने ट्विटर पर इस घटना की कड़ी निंदा की हैं। उन्होंने इस घटना पर ट्वीट करते हुए पुलिस पर निशाना साधा है। एक्टर ने लिखा- ‘पूरा जीवन सनातन धर्म वाले साधु मार दिए गए. पुलिस मूक दर्शक बनी रही क्यों ?’

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'पालघर मॉब लिंचिंग मानवता को बेहद खराब हालात में दिखाती है। किसी की जिंदगी खत्म कर देना बेहद डरावना है, इसमें धर्म और प्रोफेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे समय में दूसरों की मदद को आगे आना चाहिए ना कि लड़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। उम्मीद है न्याय होगा।'

#PalgharMobLynching displays humanity at its worst. Taking away someone's life is horrifying, irrespective of religion or occupation. These are times when we should be coming together to help the other and not wage wars. Hope Justice is served. — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 20, 2020

जीशान अय्यूब

इस मामले पर ट्वीट करते हुए जीशान अय्यूब ने लिखा, 'पालघर लिंचिंग के बाद भी अगर हम ये मान रहे हैं कि हम लोगों में इंसानियत बाकी है तो माफ कीजिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इस देश को आप लोगों ने नफरत से जला दिया

#palgharlynching के बाद भी अगर हम ये मान रहे हैं की हम लोगों में इंसानियत बाक़ी है, तो मुआफ़ कीजिए, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता।

इस देश को आप लोगों ने नफ़रत से जला दिया है।

पर घबराइए नहीं, हम आपसे लड़ते रहेंगे देश बचाने के लिए!! — Mohd. Zeeshan Ayyub (@Mdzeeshanayyub) April 19, 2020

फरहान अख्तर

इससे पहले अभिनेता फरहान अख्तर ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा था, 'इस हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने पालघर में 3 लोगों की जान ले ली। उपद्रवी भीड़ की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मुझे आशा है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय भी जल्द से जल्द दिया जाएगा।'

गौरतलब है कि पालघर में दो साधु समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या की गई है। पालघर में हुई इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं उद्धव सरकार ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए है, साथ ही 110 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जिनमें से 101 को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और नौ नाबालिगों को एक किशोर आश्रय गृह में भेज दिया गया है।