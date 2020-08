Air India Plane Crash: विमान हादसे की खबर से हिला पूरा देश, बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर साल 2020 को बताया खराब

नई दिल्ली। साल 2020 जल्द से जल्द चला जाए लोग इस बात की ही कामना कर रहे हैं। यह साल बहुत ही बुरा बीतता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन कई दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। इस साल सैकेड़ों की जानें चली हैं । बीते शुक्रवार की शाम दुबई से आ रहे एक विमान में ( plane coming from Dubai has a terrible accident ) भयानक हादसा हो गया। एयर इंड़िया का यह जहाज दुबई ( Air India plane was coming from Dubai) से आ रहा था। केरल में लैंडिग के दौरान जहाज रनवे पर ( Palne slipped on the runway during landing in Kerala ) फिसल गया। जिसकी वजह से विमान दो टुकड़ों में बंट गया। इस हादसे में 14 लोगों की ( 14 people have lost their lives in this accident ) जाने चली गई हैं, 123 लोगों जख्मी ( 123 people injured ) है। इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। बॉलीवुड सेलेब्स ने इस दुखद घटना ( Bollywood Celebs reaction ) पर शोक व्यक्त करते हुए घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

Terrible news! Praying for the safety of all the passengers and crew onboard the #AirIndia Express flight. My deepest condolences to those who have lost their loved ones 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2020

कुछ समय पहले ही विदेश में शूटिंग खत्म कर लौटे अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि "दर्दनाक खबर। विमान में सवार जिनयात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए दुआ कर रहा हूं। इस हादसे में जिन लोगों की जान की गई है उनके साथ मेरे संवेदनाएं।"

Deeply shocked by the tragic crash landing of the #AirIndia aircraft that overshot the runway in Kozhikode.

Prayers for all passengers, pilots & crew on board and at Calicut Airport. Terrible year this🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Disha Patani (@DishPatani) August 7, 2020

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी ( Disha Patani Tweet ) ने इस दर्दनाक हादसे पर ट्वीट करते हुए बताया कि "वह एयर इंडिया विमान की दुखद क्रेश लैंडिग से सदमे में है। जो कोझिकोड में रनवे से बाहर निकल गया। यात्रियों, पायलट और क्रू सदस्यों और कालीकट एयरपोर्ट की सलामती के लिए दुआ करती हूं। यह साल खराब है।"

Terribly shocking to hear the tragic news of Aircraft crash of the #AirIndia that overshot the runway in Kozhikode which was Flying back from Dubai..

Prayers for the safety of all the passengers and crew members at Calicut airport. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 7, 2020

अभिनेता रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda Tweet ) ट्वीट कर बोले कि "एयर इंडिया के विमान के क्रेश की दुखद खबर सुनकर झटका लगा। विमान दुबई से लौटते वक्त लैंडिग के दौरान कोझिकोड रनवे पर फिसल गया। कालीकट एयरपोर्ट पर यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सलामती की दुआ मांगता हूं।"