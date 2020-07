Aishwarya Rai Bachchan ने ठुकरा दिया था Troy का ऑफर? जानिए बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने ठुकराए हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट

नई दिल्ली | बॉलीवुड की फिल्में रोमांस, ड्रामा, एक्शन और इमोशन्स (Bollywood romance-drama) से भरी होती हैं। बी-टाउन एक्टर्स दर्शकों के बीच इन्ही फिल्मों में एक्टिंग को लेकर पसंद किए जाते रहे हैं। बॉलीवुड की दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलती है। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas), दीपिक पादुकोण (Deepika Padukone) और आमिर खान जैसे स्टार्स की पॉपुलैरिटी खूब देखने को मिलती है। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने हुनर का जलवा दिखाया है। वहीं कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हॉलीवुड के कई ऑफर को ठुकरा (Bollywood stars rejected Hollywood projects) दिया।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की ग्लोबली बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग (Shah Rukh worldwide fan following) है। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता कि फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में अनिल कपूर का रोल पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ (Shah Rukh rejected Slumdog Millionaire) था। हालांकि उन्होंने इस किरदार को करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये सूट नहीं करेगा। शाहरुख ने एक बार बताया था कि मैंने ये रोल इसलिए नहीं किया था क्योंकि होस्ट थोड़ा चीटर टाइप का था और मैं पहले ही शो कर चुका था तो इसलिए मैंने उसे नहीं किया। फिल्म बहुत अच्छी थी।

वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो उन्होंने Furious 7 के लिए ऑफर किए गए रोल को ठुकरा दिया (Deepika Padukone rejected Furious 7) था। जिसका कारण था उनकी फिल्म रामलीला। हालांकि दीपिका ने Vin Diesel के साथ XXX: The Return of Xander Cage से अपना हॉलीवुड डेब्यू किया था। दीपिका ने एक बार बताया था कि उन्हें हॉलीवुड के प्रोजेक्ट को मना करने का दुख नहीं था क्योंकि वो रामलीला के लिए काम कर रही थीं। उसे बीच में छोड़कर वो नहीं जा सकती थी।

दिवंगत एक्टर इरफान खान बहुत से हॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। Christopher Nolan की फिल्म Interstellar जो पहले इरफान खान को ऑफर हुई थी। शायद उन्होंने इसे मना कर दिया था जो बाद में Matt Damon के पास चली गई थी।

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को भी Pink Panther 2 का ऑफर मिला था जिसमें उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। ऋतिक ने अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को मना कर दिया (Hrithik Roshan rejected Pink Panther 2) था।

प्रियंका चोपड़ा जोनास जो अब एक ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं उन्होंने फिल्म Immortals के लिए रोल ऑफर किया गया (Priyanka Chopra said no to Immortals) था। इस फिल्म को प्रियंका ने ठुकरा दिया था क्योंकि उनके साथ दूसरी फिल्म की डेट क्लैश हो रही थी।

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी हॉलीवुड की एक फिल्म के ऑफर को ठुकरा चुके हैं जिसमें उनके साथ Dwayne 'The Rock' Johnson भी नजर आने वाले थे। अक्षय अपने बॉलीवुड करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे।

कॉस्मोपॉलिटन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या राय बच्चन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म Troy में Briseis के रोल को ठुकरा चुकी (Aishwarya Rai rejected Troy) हैं। इस फिल्म में उनके साथ ब्रैड पिट भी नजर आने वाले थे लेकिन ऐश्वर्या इंटीमेट सीन्स को लेकर सहज नहीं थी जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी।