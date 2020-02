विपक्षी दलों पर जमकर बरसे PM मोदी, बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कहा- ये सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं

नई दिल्ली: PM नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस और वाम दलों जमकर निशाना साधा है। PM ने विपक्षी दलों पर लोगों को धरना स्थल पर उकसाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है, वह पूरा देश देख रहा है और देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लायेगी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनपर जमकर प्रहार किया। पीएम के इस भाषण को सुनकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने उनकी जमकर तारीफ की है।

More power to you @narendramodi ji. Loved the way you demolished the entire opposition. It was no less than a #Surgicalstrike .

बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ट्वीट करते हुए मोदी की तारिफ की है। अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ट्वीट में लिखा- पीएम मोदी जी आपको और शक्ति मिले. आपने जिस तरह विपक्ष को ध्वस्त किया उसे खूब पसंद किया। यह सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था।

#Kashmiriyat was destroyed on #19thJanuary1990 when #KashmiriHindus had to leave their homeland.

Thank U @narendramodi ji for reminding the Opp in the parliament today.

For us #Kashmiriyat was a very big farce.