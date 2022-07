Video: जब विक्की कौशल से मिलने की जिद पर अड़ गई दुल्हन, बोली- 'उनसे मिले बिना ना शादी होगी, ना ही डोली उठेगी'

हैंडसम हंक विक्की कौशल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। उन्होंने एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। पिछले साल इन्होंने बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ के साथ शादी की। इन दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं। शादी के बाद भी लड़कियों में विकी कौशल के लिए दीवानगी साफ देखने को मिलती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दुल्हनियां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक्टर से मिलने की जिद कर रही हैं इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक ये भी बोल दिया कि विक्की संग तस्वीर लिए बिना ना शाद करेंगी और ना ही डोली उठेगी। इस ब्राइड ने विक्की कौशल से मिलने के लिए जिस तरह जिद की उससे उनकी फैन फोलोइंग का अंदाजा लगाया जा सकता है।

bride demands to click photo with vicky kaushal before marriage