नहीं रही 'शूटर दादी' चंद्रो तोमर, भूमि पेडनेकर और तापसी ने जताया शोक

मुंबई। 'शूटर दादी' के नाम से मशहूर वृद्ध शूटर चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। बताया जाता है कि वे कोरोना संक्रमित हो गई र्थी। शूटिंग में चंद्रो ने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। प्रकाशी तोमर के साथ जब चंद्रो ने पहली बार गन संभाली तब वे दोनों सीनियर सिटीजन थे। इन पर 'सांड की आंख' नाम से बायोपिक भी बनी। इसमें भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने उनके रोल अदा किए थे।

'लगता है कि मेरा कोई हिस्सा चला गया'

भूमि पेडनेकर ने चंद्रो दादी का किरदार स्क्रीन पर प्ले किया था। चंद्रो के निधन से दुखी भूमि ने ट्वीट में लिखा,' चंद्रो दादी के जाने की खबरे से दुखी हूं। लगता है कि मेरा कोई हिस्सा चला गया। उसने खुद अपने नियम बनाए और कई लड़कियों को अपने सपने पाने का रास्ता दिखाया। उसकी विरासत इनमें जिंदा रहेगी। परिवार को सांत्वना। मैं खुशनसीब हूं कि मैंने उनके बारे में जाना और वो बनी।' एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी अपने ट्वीट में चंद्रो दादी को याद किया। उन्होंने लिखा,'आप हमेशा उन लड़कियों में जीओगी जिनमें आपने जीने की आशा भरी थी।' तापसी ने एक फोटो शेयर की है जिसमें वे और च्रद्रो विक्ट्री साइन बना रहे हैं।

