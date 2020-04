चेतन भगत ने किया खुलासा, लॉकडाउन बढ़ने के बाद भी ट्रैवल वेबसाइट बेच रही हैं टिकट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की थी। ऐसे में आज इसके समाप्ति का दिन था। लेकिन पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने अपने ट्वीट के जरिए एक खुलासा किया है। चेतन भगत ने बताया कि ट्रैवल पोर्टल और एयरलाइन्स कल के लिए टिकट बुक कर रहे हैं।

चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए लिखा- "ट्रैवल पोर्टल और एयरलाइन्स अब भी कल के लिए टिकट बेच रहे हैं। हेलो, किधर चले भाई? चलो चलो, गाड़ी अंदर, हैंगर में। अच्छा।" चेतन भगत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

Situation is tough. Some acknowledgement of hardship, relief measures expected, area wise calibration too. Biggest thing is Corona has been relatively kept under control vs globally.

A comprehensive eco package still awaited, but overall happy with govt's handling of crisis.