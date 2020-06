Sushant Singh की मौत पर Sanjay Nirupam ने उठाया सवाल, 'छिछोरे हिट होने के बाद क्यों हटाया फिल्मों से!'

नई दिल्ली। बॉलीवुड में मात्र छह सालों में सफलता हासिल करने वाले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। जिंदगी के ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद आत्महत्या ( Sushant Singh Commit Suicide ) करना इस प्रश्न ने सबको परेशान कर दिया है। ऐसे में सुशांत को डिप्रेशन ( Sushant depression ) की असली वजह धीरे-धीरे सामने आती जा रही है। बॉलीवुड से कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) और शेखर कपूर ( Shekar Kapoor ) पहले ही अपने बयान में बता चुके हैं कि सुशांत पर इंडस्ट्री से बैन करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस बीच अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ( Congress Leader Sanjay Nirupam ) ने भी ट्वीट कर बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई बयां की है।

सुशांत सिंह की मौत पर संजय ने ट्वीट ( Sanjay Tweet ) में लिखा की 'छिछोरे ( Chichore ) हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सात फिल्में साइन की थी। छह महने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थीं क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजल!' उन्होंने अपने ट्वीट के मध्यम से सुशांत की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड इंडस्ट्री को बताया।

