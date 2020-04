कोरोना वायरस के कहर के बीच डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने कहा- 'हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है'

नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ रही है। भारत में भी इसके मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए तब्लीगी जमात के बाद से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। तब्लीगी जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद से कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक अतिवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस मामले पर बॉलीवुड डायरेक्टर और लेखक मिलाप जावेरी (Milap Zaveri) ने अपनी बात रखी है।

All Muslims are not terrorists. All Hindus are not fanatics. All humans are not perfect. But we ALL need to respect each other. We need to stop bringing religion into this fight against this virus. We are INDIANS. we are HUMANS. let’s together fight for INDIA. For the WORLD 🙏