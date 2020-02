Delhi Election Result 2020: जीत की ओर 'आप’70 सीटें जीतते ही विशाल ददलानी करेंगें बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतो की गिनती शुरू हो चुकी है जिनके परिणाम आने भी शुरू हो गए है। हर पार्टी पर लोगों की नजरे पूरी तरह से लगी हुई है। शुरुआती रुझानों से साफ पता चल रहा है कि जनता ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में अपना वोट देकर उन्हें इस तख्त में बैठाने का फैसला ले लिया है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। इस बढ़ती जीत को देख आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वही इस तरह का उत्साह सिंगर विशाल ददलानी में भी देखने को मिल रहा है जिन्होनें अभी एक ट्वीट के जरिये दिल्ली के परिणामों को देख बड़ी बात कह दी है।

Haare toh mehnat karenge,

Jeete toh aur mehnat karenge.



Not watching the counting. Too stressful. Will be back post-result. May whatever is best for India, happen.#AAP brothers & sisters, when we win today, stay humble, stay grounded. Jai Hind.