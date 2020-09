ड्रग केस में फंसी दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में सामने आए लोग, ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है #StandWithDeepika

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा बॉलीवुड सेलेब्स पर कसता जा रहा है। ड्रग चैट सामने आने पर आज सुबह यानी कि शनिवार को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस ऑफिस पहुंच चुकी हैं। जहां उनसे इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। वहीं एक ओर जहां सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। वहीं अब इस बीच एक तबका दीपिका को सपोर्ट करते हुए भी सामने आ रहा है। ट्विटर पर दीपिका के सपोर्ट में हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। एक्ट्रेस के कई फैंस उनके लिए ट्वीट कर उन्हें टारगेट और उनके साथ खड़े होने की बात लिख रहे हैं।

