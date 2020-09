ड्रग्स मामलें में दीपिका का नाम आने से ट्विटर पर लोगों ने ऐसे उड़ाया मजाक, ट्रेंड कर रहा #charsideepikapadukone

नई दिल्ली | बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी ड्रग रैकेट (Drug racket) के अछूती नहीं हैं। उनका नाम भी ड्रग मामले में सामने आ गया है। जया शाहा के फोन की वायरल व्हाट्सअप चैट में दीपिका (Deepika drug chat) पूछ रही थीं माल है क्या? इसके बाद वो हैश की डिमांड करती हैं। दीपिका ये सब अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश (Karishma Prakash) से कहती हैं। एनसीबी ने करिश्मा को इस चैट के सामने आने के बाद तलब भी किया है। वहीं दीपिका का नाम ड्रग चैट में सामने आने के बाद उनके फैंस भड़के हुए हैं। दीपिका को अपना आदर्श मानने वाले कई लोग अब उन्हें चरसी बता रहे हैं। ट्विटर पर दीपिका के लिए कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण के अलावा कई एक्ट्रेसेस का नाम अब तक ड्रग मामले में सामने आ चुका है। सारा अली खान (Sara Ali Khan), रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और श्रद्धा कपूर वो अभिनेत्रियां हैं जिनसे एनसीबी जल्द ही पूछताछ करने वाली है। हालांकि दीपिका की पॉपुलैरिटी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी है। वो एक इंटरनेशनल आइकॉन हैं ऐसे में उनका ड्रग मामले में नाम जुड़ना अपने आप में बड़ी बात है। लोगों का गुस्सा ट्विटर पर भड़का हुआ है। यूजर्स ने दीपिका के नाम से कई हैशटैग ट्रेंड करवाए हैं। #चरसी_दीपिका_पादुकोण और #दीपिका_पादुकोण_ड्रग्स_लेती_है। इसके अलावा भी एक हैशटैग है- #charsideepikapadukone

एक यूजर ने लिखा- #charsideepika रिपीट आफ्टर मी सुशांत ने कभी ड्रग्स नहीं लिया लेकिन मैंने हर रोज लिया था.. मैं गंजेड़ी हूं और जेल जाऊंगी। इसमें दीपिका पादुकोण को टैग किया गया है।

#charsideepika repeat after me sushant never take drugs... But i had taken it on daily basis... Mai ganjedi hu or jail jaungi @deepikapadukone @KanganaTeam @smitaparikh2

एक यूजर ने लिखा- ड्रगी चरसी और एंटी-नेशनलिस्ट को सपोर्ट। सुंदर चेहरे के पीछे एक बुरी महिला। इसमें हैशटैग लगाए गए हैं- #BoycottBollywoodDruggies #DeepikaPadukone

एक यूजर ने रणवीर सिंह की द्वारा शेयर की गई डरावनी फोटो शेयर करते हुए लिखा- चरस से शादी करने के बाद रणवीर सिंह का हाल #charsideepikapadukone

एक यूजर ने तो कई सारे मीम्स शेयर कर दिए हैं। ट्वीट करते हुए लिखा है- एक चुटकी ड्रग्स की कीमत तुम क्या जानो NCB बाबू

एक यूजर ने लिखा- रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण का मिलना अभी भी बाकी है। माल के साथ दोनों मिलने के लिए बेताब हैं।

Some Are Saying Csk Will Win

Some Are Saying RR Will Win



But Deep Down We All Know that Deepika Padukone Charsi hai...#दीपिका_पदुकोण_ड्रग्स_लेती_है #SSRAIIMSReport